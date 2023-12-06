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19:54, 6 декабря 2023Бывший СССР

Выпущенная ВСУ ракета упала на детскую площадку в центре Донецка

Ракета HARM упала на детскую площадку в центре Донецка, повредив фасады домов

Фото: Reuters

Выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ) американская ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в результате падения ракеты были повреждены фасады соседних многоэтажных домов, никто из мирных жителей не пострадал.

5 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что украинские войска обстреляли здания школы и детского сада на юго-западе города.

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