Выпущенная ВСУ ракета упала на детскую площадку в центре Донецка

Ракета HARM упала на детскую площадку в центре Донецка, повредив фасады домов

Выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ) американская ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в результате падения ракеты были повреждены фасады соседних многоэтажных домов, никто из мирных жителей не пострадал.

5 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что украинские войска обстреляли здания школы и детского сада на юго-западе города.