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12:32, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция фильтрации чатов

Фото: Gerald Matzka / dpa / Globallookpress.com

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, с помощью которой пользователи смогут фильтровать чаты. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что WhatsApp добавил важные фильтры, которые помогают классифицировать диалоги. «Фильтры размещаются в верхней части списка чатов», — отметили в WABetaInfo.

По словам экспертов, в список новых фильтров войдут группы диалогов «Не прочитано», «Контакты» и «Группы». «Это позволяет быстро получать доступ к определенным типам чатов», — пояснили они. К примеру, фильтр «Не прочитано» отображает только те диалоги, в которых есть непрочитанные сообщения, а «Группы» включает в себя только групповые беседы, добавили специалисты.

Новая функция доступна бета-тестерам, в ближайшее время опция появится у всех пользователей.

Ранее в WhatsApp стала доступна новая функция, с помощью которой пользователи могут закреплять сообщения в групповых чатах для всех участников.

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      Олег Давыдов
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