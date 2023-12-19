Японский министр подтвердил планы оказать Киеву помощь на 4,5 миллиарда долларов

Глава Минфина Судзуки: Япония готова предоставить Украине помощь на $4,5 млрд

Япония готова предоставить Украине дополнительную помощь на 650 миллиардов иен (4,5 миллиарда долларов). Планы Токио оказать Киеву помощь подтвердил глава японского Минфина Сюньити Судзуки, сообщает Kyodo.

Отмечается, что министр заявил об этом после встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран «Большой семерки» (G7).

Ранее премьер-министр страны Фумио Кисидо заявил, что Япония выделит помощь Украине в размере 4,5 миллиарда долларов как напрямую, так и через Всемирный банк. Он также отметил готовность и дальше содействовать поддержке Украины и сохранять санкционный режим в отношении России.