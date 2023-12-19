Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:57, 19 декабря 2023Мир

Зеленский оценил слова канцлера ФРГ о готовности поддерживать Украину

Зеленский: ценим поддержку канцлера ФРГ Шольца, но судить о ней будем по делам

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц серьезно помогает Украине, Киев ценит финансовую и военную поддержку Германии, но о готовности идти до конца можно будет судить лишь по делам. В таком ключе высказался украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, трансляция которой идет на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Хочу поблагодарить немецкое общество и его самого за то что они это сделали [в рамках поддержки Украины]. Но мы будем судить [о его готовности идти до конца] по делам, а не по словам», — рассказал Зеленский. Он добавил, что в ходе недавних переговоров с Шольцем ему удалось согласовать передачу Украине еще одной батареи ЗРК Patriot.

Ранее Шольц сообщил, что в бюджет Германии на 2024 год уже заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине. По его словам, было принято решение сохранить объем выделяемых средств, несмотря на риск бюджетного дефицита.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленского попросили мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Это обойдется Киеву в 500 миллиардов гривен

      Зеленский оценил слова канцлера ФРГ о готовности поддерживать Украину

      В автомобили популярного бренда вернули физические кнопки

      Суд арестовал начальника самарского главка МЧС по делу о коррупции

      Заработавшая миллионы рублей за неделю эскортница раскрыла детали своей работы

      Зеленский пообещал не подписывать закон о мобилизации женщин

      Путин назвал разницу между Россией и Украиной на поле боя

      Мужчина расправился с женой из-за блинчиков

      Россиянин расправился с родственницей после избиения и изнасилования

      Зеленский отказался отвечать на вопрос о конфликте с Залужным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости