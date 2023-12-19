Зеленский оценил слова канцлера ФРГ о готовности поддерживать Украину

Зеленский: ценим поддержку канцлера ФРГ Шольца, но судить о ней будем по делам

Канцлер ФРГ Олаф Шольц серьезно помогает Украине, Киев ценит финансовую и военную поддержку Германии, но о готовности идти до конца можно будет судить лишь по делам. В таком ключе высказался украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, трансляция которой идет на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Хочу поблагодарить немецкое общество и его самого за то что они это сделали [в рамках поддержки Украины]. Но мы будем судить [о его готовности идти до конца] по делам, а не по словам», — рассказал Зеленский. Он добавил, что в ходе недавних переговоров с Шольцем ему удалось согласовать передачу Украине еще одной батареи ЗРК Patriot.

Ранее Шольц сообщил, что в бюджет Германии на 2024 год уже заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине. По его словам, было принято решение сохранить объем выделяемых средств, несмотря на риск бюджетного дефицита.

