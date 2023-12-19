Женщина пила только соки и сладкий чай и «вырастила» в почках 300 камней

На Тайване пившей всю жизнь сладкий чай женщине удалили 300 камней из почек

20-летняя Сяо Ю с Тайваня всю жизнь пила только сладкий чай и соки, вследствие чего «вырастила» 300 камней в почках. Историей молодой женщины заинтересовалось издание ET Today.

Сяо Ю, пившую только сладкий чай и соки из-за нелюбви к обычной воде, госпитализировали с лихорадкой и болями в пояснице. Рентген показал, что у нее в почках сотни маленьких камней, сформировавшихся из-за отложения в них солей и минералов. Врачи провели малоинвазивную операцию и удалили камни диаметром от полусантиметра до двух сантиметров. Их форму врачи сравнили с паровыми булочками.

Урологи больницы Чи Мей в Тайнане, куда попала молодая женщина, предупредили о необходимости пить именно воду, чтобы тело могло функционировать правильно. Случай с Сяо Ю они назвали примером опасности, которую представляют собой обезвоживание и отсутствие правильных пищевых привычек.

Ранее американские врачи спасли жизнь пациенту, использовав во время операции импланты для увеличения груди. Во время операции хирурги полностью откачали кровь пациента, затем удалили его легкие, зафиксировали сердце с помощью грудных имплантов, затем восстановили кровоток и подключили его к искусственным легким.