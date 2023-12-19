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10:33, 19 декабря 2023Забота о себе

Женщина пила только соки и сладкий чай и «вырастила» в почках 300 камней

На Тайване пившей всю жизнь сладкий чай женщине удалили 300 камней из почек

Фото: AN Photographer2463 / Shutterstock / Fotodom

20-летняя Сяо Ю с Тайваня всю жизнь пила только сладкий чай и соки, вследствие чего «вырастила» 300 камней в почках. Историей молодой женщины заинтересовалось издание ET Today.

Сяо Ю, пившую только сладкий чай и соки из-за нелюбви к обычной воде, госпитализировали с лихорадкой и болями в пояснице. Рентген показал, что у нее в почках сотни маленьких камней, сформировавшихся из-за отложения в них солей и минералов. Врачи провели малоинвазивную операцию и удалили камни диаметром от полусантиметра до двух сантиметров. Их форму врачи сравнили с паровыми булочками.

Урологи больницы Чи Мей в Тайнане, куда попала молодая женщина, предупредили о необходимости пить именно воду, чтобы тело могло функционировать правильно. Случай с Сяо Ю они назвали примером опасности, которую представляют собой обезвоживание и отсутствие правильных пищевых привычек.

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      Александра Лисица
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