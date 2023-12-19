Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 19 декабря 2023Россия

Житель Петербурга избил и покусал своего 14-летнего сына на глазах у жены

В Санкт-Петербурге мужчина избил и покусал своего 14-летнего сына

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Житель Санкт-Петербурга на глазах у жены избил и покусал своего 14-летнего сына. Об этом пишет 78.ru.

По информации издания, все произошло в многоэтажке на Комсомольской улице в Красносельском районе города. Причина нападения мужчины на подростка пока неизвестна. Мальчика госпитализировали в нейрохирургическое отделение с травмой головы. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее 41-летний москвич жестоко избил свою 11-летнюю дочь, которая не стала переодеваться после урока физкультуры в школе, на что россиянин обратил внимание во время видеозвонка. Когда девочка пришла из школы, отец взял ремень и нанес школьнице телесные повреждения. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы головы и ног.

Похожий случай произошел в Излучинске Ханты-Мансийского автономного округа. Там занимающийся боксом россиянин избил сына-второклассника за невыученные уроки. Синяки на теле ребенка заметили учителя мальчика. Когда отца ребенка вызвали в школу, он устроил дебош, и охранникам учебного заведения пришлось вывести мужчину через черный ход.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Сдвиг будет не в лучшем смысле» Президент Чехии предсказал развитие конфликта на Украине

      Женщина за копейки купила вазу стоимостью в миллионы рублей

      Роспотребнадзор заявил о продолжении роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

      Роспотребнадзор оценил необходимость масочного режима на новогодних выходных

      Американская ЧВК начнет работу в ЦАР

      В Кремле ответили на слова Кэмерона о поддержке Украины до победы над Россией

      Названы основные пользователи отечественного смартфона Р-ФОН

      В выпускающее книги Акунина издательство пришли с обыском

      Павел Дуров обнажился на фоне водопада в Африке

      Глыба льда в Петербурге рухнула на коляску с ребенком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости