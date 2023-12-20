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20:35, 20 декабря 2023Наука и техника

Прототип невыпущенного гаджета Apple показали на видео

MacRumors: прототип беспроводной зарядки Apple оказался опасным для гаджетов

Кадр: @KosutamiSan

В сети выложили видео с прототипом невыпущенной индукционной зарядки для гаджетов Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Короткий ролик с прямоугольной зарядной площадкой и размещенным на ней футляром наушников AirPods показал в X коллекционер гаджетов под ником KosutamiSan. Судя по видео, прототип зарядного устройства оказался рабочим: при контакте с ним на кейсе наушников загоралась лампочка, указывающая на начало зарядки.

В разговоре с журналистами автор объяснил, что к нему в руки попал ранний прототип AirPower — устройства для беспроводной зарядки одновременно смартфона, наушников и умных часов. При этом аксессуар работал не так, как запланировали инженеры Apple, — в частности, он перегревался и мог быть опасным для других девайсов.

Автор рассказал, что все три гаджета — iPhone, AirPods и Apple Watch — заряжались нормально, когда устройства были разложены по своим местам на площадке. Однако если гаджеты раскладывали небрежно, то они начинали перегреваться. По словам KosutamiSan, в ходе зарядки кейс от AirPods почернел.

Журналисты MacRumors уточнили, что неполадки случались из-за отсутствия позиционирования. Впоследствии Apple отказалась от AirPower, но решила проблему в MagSafe, добавив магниты.

Ранее инсайдер Bloomberg Марк Гурман рассказал, что в смартфонах серии iPhone 16 появится новая кнопка. Гурман объяснил, что при нажатии на нее можно будет быстро сделать фото или записать видеоролик.

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      Андрей Ставицкий
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