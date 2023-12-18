В iPhone 16 появится отдельная кнопка для фото

Bloomberg: iPhone 16 получит отдельную кнопку для съемки фото и записи видео

В смартфонах серии iPhone 16 появится новая кнопка. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам инсайдера Марка Гурмана, кнопка будет расположена на правом торце девайса. В американских версиях смартфонов Apple в этом месте находится антенна mmWave, которую перенесут на левую сторону. Специалист условно назвал новый элемент «Кнопка захвата» (Capture Button).

Гурман объяснил, что по нажатию на кнопку можно будет быстро сделать фото или записать видеоролик. Это будет сенсорный, а не механический элемент управления, который позволит распознавать силу давления и активировать отдельные команды.

Специалист пообещал, что Capture Button появится во всех смартфонах серии iPhone 16. Автор напомнил, что в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max есть кнопка «Действие» (Action Button), которая заменила собой кнопку включения бесшумного режима. Данный элемент можно настроить, назначив одну из нескольких функций.

Также Марк Гурман рассказал, что в 2024 году Apple выпустит Vision Pro, AirPods 4 и iPhone 16. Наушники получит функцию активного шумоподавления, а смарт-часы выйдут с новыми медицинскими функциями.