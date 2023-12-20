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12:03, 20 декабря 2023Наука и техника

Названы худшие игры 2023 года

The Lord of the Rings: Gollum стала худшей игрой года по данным Metacritic

Фото: Axville / Unsplash

Агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал худшие игры 2023 года. Список доступен на сайте сервиса.

В топ попали тайтлы, которые имеют не менее семи оценок от профессиональных критиков — журналистов или блогеров. Самой низкооцененной игрой уходящего года оказалась The Lord of the Rings: Gollum, которую авторы назвали «худшей адаптацией по "Властелину колец"». В материале отмечает, что обзорщики чаще всего использовали в отношении игры слова «скучный» и «утомительный». Тайтл получил оценку 34 балла.

На втором месте с оценкой 35 баллов разместили Flashback 2 — «самый бессмысленный сиквел со времен Duke Nukem Forever». На третьем — стелс-хоррор на тему вторжения инопланетян Greyhill Incident, который получил 38 баллов.

В первую десятку игр также вошли Quantum Error, Testament: The Order of High-Human, Crime Boss: Rockay City, Hellboy: Web of Wyrd, Gangs of Sherwood, Loop8: Summer of Gods, Gargoyles Remastered.

В декабре 2022 года авторы Metacritic назвали худшей игрой Postal 4: No Regerts, которая получила 30 баллов. На втором и третьем месте с рейтингом 38 и 41 балл оказались CrossfireX и Babylon's Fall соответственно.

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      Андрей Ставицкий
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