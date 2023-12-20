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08:51, 20 декабря 2023Россия

Более чем в 20 регионах России на фоне СВО отменили новогодние салюты

Mash: более чем в 20 регионах РФ отменили салюты ради помощи участникам СВО

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Более чем в 20 регионах России отменили новогодний салют на фоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По его сведениям, власти субъектов решили сэкономить бюджетные деньги и направить их на помощь участникам спецоперации, а также купить их детям подарки.

Так, праздничных залпов после боя курантов не будет в Курганской, Вологодской, Мурманской, Рязанской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской, Саратовской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской областях и Ставропольском крае, выяснил Mash.

Помимо этого, проигнорируют салют в Кабардино-Балкарии, Башкирии, Краснодарском и Пермском краях.

Региональные власти ввели запреты либо на запуск салютов, либо на их продажу и использование в общественных местах. При этом в Ростове, к примеру, в целом были отменены масштабные культурные мероприятия.

Ранее адвокат Евгения Квартальнова напомнила россиянам о запрете запускать фейерверки у домов.

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      Анна Щербакова
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