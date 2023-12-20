Глыба льда сломала шею жительнице Москвы

Глыба льда упала с крыши и сломала шею 36-летней женщине в центре Москвы

Упавшая с крыши в центре Москвы глыба льда сломала женщине шею. Подробности о состоянии пострадавшей раскрыл знакомый с ситуацией источник РЕН ТВ.

По словам собеседника телеканала, медики обнаружили у 36-летней россиянки перелом шейного позвонка, сотрясение мозга и травму головы после падения наледи. О том, как чувствует себя другая пострадавшая, источник не рассказал.

Речь идет об инциденте, который произошел утром 20 декабря рядом со станцией метро «Смоленская» в центре столицы. Ледяная глыба c крыши рухнула на двух женщин — одна из них не приходила в сознание до приезда скорой помощи. Вторая пострадавшая обошлась без серьезных повреждений.

От упавшей глыбы льда также пострадал 8-летний житель города Нижнекамска. Мальчика с травмами доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.