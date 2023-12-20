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11:38, 20 декабря 2023Среда обитания

Глыба льда рухнула на двух женщин в центре Москвы

Глыба льда с крыши упала на двух женщин рядом со станцией «Смоленская» в Москве

Фото: АГН «Москва»

Глыба льда рухнула с крыши на двух женщин в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел рядом с выходом со станции метро «Смоленская». Упавшая с крыши наледь задела двух женщин. По предварительным данным, одна из пострадавших не приходила в сознание до приезда скорой помощи. Вторая женщина обошлась без серьезных повреждений.

Медики оказали необходимую помощь обеим россиянкам. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

19 декабря глыба льда с крыши рухнула на коляску с двухлетней девочкой в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел около 8 часов утра рядом с домом номер 37 корпус один по Новочеркасскому проспекту. Коляску придавило от сильного удара. Мать ребенка попросила прохожих вызвать скорую помощь. Медики увезли малыша в больницу — состояние пострадавшего ребенка оценили как среднетяжелое.

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      Нина Ташевская
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