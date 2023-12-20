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13:33, 20 декабря 2023Среда обитания

В российском городе мальчик пострадал от упавшей с крыши глыбы льда

В Нижнекамске глыба льда рухнула на мальчика, возбуждено уголовное дело

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В республике Татарстан на 8-летнего мальчика с крыши дома рухнула наледь. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в городе Нижнекамск. Ребенка с травмами доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Ранее в центре российской столицы глыба льда упала с крыши на двух женщин. Одна из пострадавших не приходила в сознание до приезда скорой помощи. Вторая женщина обошлась без серьезных травм.

Ранее,19 декабря, глыба льда с крыши рухнула на коляску с двухлетним ребенком в Санкт-Петербурге.

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      Виктория Клабукова
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