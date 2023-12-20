В Госдуме предложили кастрировать педофилов

Депутат Госдумы Выборный предложил кастрировать педофилов

Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный предложил вернуться к рассмотрению вопроса о химической кастрации педофилов. Его слова приводит URA.RU.

По словам Выборного, целесообразно одновременно с введением запрета проработать вопрос о фиксации факта его нарушения и ужесточения ответственности.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила законопроект о запрете педофилам приближаться к местам скопления детей. Запрет может быть законодательно закреплен в качестве одной из мер административного надзора. Автором инициативы стало МВД России. К закрытым для педофилов местам были отнесены школы, детские лагеря, а также игровые и спортивные площадки.