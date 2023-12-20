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06:22, 20 декабря 2023Интернет и СМИ

Европа столкнулась с «геополитическим пожаром»

YŞ: ситуация с атаками хуситов в Красном море привела к росту издержек для ЕС
СюжетПожары в Европе:

Фото: Houthi Military Media / Reuters

Международные транспортные компании вынуждены менять маршруты поставок энергетических ресурсов с Ближнего Востока из-за конфликта в секторе Газа и ситуации с атаками хуситов в Красном море. Это привело к резкому росту издержек для стран ЕС, сообщает турецкая газета Yeni Şafak (YŞ).

В статье отмечается, что «геополитический пожар, созданный администрацией Тель-Авива» может пошатнуть мировую торговлю, которая еще не успела стабилизироваться после пандемии ковида.

Атаки на суда движением «Ансар Алла» (хуситы), обладающим властью на севере Йемена, вынудили судоходные компании, в частности, Maersk и Hapag-Lloyd, перенаправить корабли через Атлантический океан. Аналогично поступили и энергетические компании. Так как на маршрут контейнерных перевозок между Красным и Средиземным морями приходилось до 10 процентов мировой торговли, его изменение повлекло потерю времени до 40 дней в пути и большие издержки.

«В случае дальнейших перебоев западные страны могут пойти на изменение своей политики по отношению к Израилю и США. В этой связи для снижения напряженности в Красном море дипломатическое давление на Тель-Авив и Вашингтон может усилиться», — указано в материале.

Йеменские хуситы предупредили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. Они призвали другие страны отозвать с таких суден свои экипажи и не приближаться к ним в море. Военизированная группировка «Ансар Алла» возобновила 3 декабря удары по Израилю на фоне прекращения перемирия в секторе Газа.

Ранее Пентагон объявил о начале многонациональной операции «Страж процветания» по защите Красного моря от хуситов. Помимо США, в операции будут участвовать ряд государств, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию. Руководство кампанией возложено на командование Объединенных морских сил (Combined Maritime Forces, CMF).

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      Александра Синицына
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