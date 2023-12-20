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10:41, 20 декабря 2023Среда обитания

Информацию о лишении Федосеевой-Шукшиной квартиры в Финляндии опровергли

Адвокат Вербицкая-Линник: Федосеева-Шукшина еще не лишилась квартиры в Финляндии

Фото: Петр Чернов / РИА Новости

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина еще не лишилась квартиры в Финляндии. Об этом рассказала адвокат, управляющий партнер юридического агентства Юлия Вербицкая-Линник, представляющая интересы 85-летней народной артистки РСФСР, в беседе с 5-tv.ru.

При этом адвокат отметила, что риск стать жертвой разорившихся владельцев здания у ее подопечной есть. Вербицкая-Линник подтвердила, что дочери актрисы пришло уведомление о банкротстве управляющей домом компании. Квартира стала частью конкурсной массы, и Федосеева-Шукшина больше не может в ней проживать или сдавать ее в аренду без договора с конкурсным управляющим. До 28 февраля 2024 года артистку требуют освободить жилье — после этого срока все вещи из помещения вывезут и утилизируют.

«Собственность на недвижимое имущество от такого типа в Финляндии зависит от обязательств компании, которая занимается управлением дома. Разумеется, мы, получив этот документ, проработаем позицию, чтобы Лидия Николаевна не лишилась своей собственности безвозмездно. Я думаю, что в настоящий момент интерес самостоятельного использования данной недвижимости Лидия Николаевна не имеет», — рассказала Вербицкая-Линник. Юрист подчеркнула, что пока фактически Федосеева-Шукшина не потеряла квартиру.

Актрису также предупредили о необходимости оплатить долг по коммунальным счетам. Сумма задолженности не уточняется.

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      Нина Ташевская
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