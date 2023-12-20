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05:19, 20 декабря 2023Россия

Госдума отказалась оплачивать бензин депутатам на иномарках

Госдума отказалась оплачивать бензин с 1 января 2024 года депутатам на иномарках

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Депутатов Госдумы во время работы в Москве и в регионах с 1 января 2024 года обязали пересесть на автомобили отечественного производства. Об этом сообщает URA.RU.

Ранее Минпромторг выпустил список машин, на которых рекомендуется передвигаться парламентариям. В их число вошли Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend; Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9; «Москвич», модели: 3, 3е, 6; УАЗ, модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР; Aurus, модели: Senat, Komendant; Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY.

О намерении пересадить сотрудников всех бюджетных учреждений и органов власти на российские автомобили спикер ГД Володин заявлял еще в июле 2023 года.

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      Юлия Мискевич
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