Молодежь массово прибегла к ботоксу из-за страха старения

Молодежь массово прибегла к ботоксу из-за страха появления признаков старения

Молодежь массово прибегла к бьюти-процедурам из-за страха появления признаков старения на лице. Соответствующий материал публикует New York Post.

Представители поколения Z, к которым относятся родившиеся с 1997 по 2012 год девушки, в своих видео рассказывают, как борются с морщинами и другими недостатками кожи вопреки своему молодому возрасту. В частности, хэштег #antiaging («против старения») на платформе TikTok набрал 7,9 миллиарда просмотров, а хэштег «ботокс» — 10,2 миллиарда просмотров.

Среди процедур, которые стали популярны у молодых женщин, — инъекции «детского ботокса» и тейпы для разглаживания морщин. Кроме того, девушки делают различные маски, используют серумы и другую косметику для омоложения.

Ранее россиянам назвали самую опасную популярную бьюти-процедуру. По словам хирурга Магомеда Нальгиева, инъекционная ринопластика может стать причиной серьезных осложнений, вплоть до инсультов и слепоты.