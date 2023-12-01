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17:54, 1 декабря 2023Ценности

Россиянам назвали самую опасную популярную бьюти-процедуру

Хирург Нальгиев назвал инъекционную ринопластику самой опасной бьюти-процедурой

Фото: Oliver Berg / dpa / Globallookpress.com

Реконструктивный хирург Магомед Нальгиев назвал россиянам самую опасную популярную бьюти-процедуру. Его комментарий публикует «Газета.ru».

По словам специалиста, инъекционная ринопластика может стать причиной серьезных осложнений, вплоть до инсультов и слепоты.

«Она предполагает введение пациенту в нос филлеров, липолитиков и, в некоторых случаях, гормональных препаратов, разрушающих хрящевую ткань. Процедура направлена на коррекцию формы носа. Но она считается опасной, поскольку филлер может попасть в сосудистое русло, что грозит серьезными осложнениями», — предупредил врач.

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В качестве альтернативы доктор предложил обратить внимание на хирургическую ринопластику. При этом самой бесполезной косметологической манипуляцией, как утверждает Нальгиев, является безинъекционная мезотерапия.

В заключение собеседник издания подчеркнул, что фейсфитнес имеет негативное воздействие на организм.

«Тренировка мимической мускулатуры способствует не избавлению от морщин, а, напротив, их появлению. Поэтому заниматься такой "гимнастикой" я не рекомендую. Обычно женщины стараются свести к минимуму излишнюю мимическую активность лицевых мышц. Сделать это можно при помощи инъекций ботулотоксина», — подытожил он.

Ранее российский хирург перечислил самые модные пластические операции. Одной из них доктор назвал маммопластику, причем направленную не только на увеличение, но и на уменьшение груди.

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      Екатерина Ештокина
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