Назван простой способ избавиться от изжоги

Гастроэнтеролог Уорвелл посоветовал пить молоко при изжоге

Быстро избавиться от изжоги поможет стакан молока, считает врач-гастроэнтеролог Питер Уорвелл. Простой способ убрать неприятные ощущения в желудке он назвал изданию Daily Mail.

Уорвелл указал, что чаще всего изжога появляется после употребления жирной и жареной пищи, так как подобная еда задерживает опорожнение желудка и способствует попаданию желудочного сока в пищевод. Поскольку в желудочном соке содержится кислота, она вызывает ощущение жжения за грудиной и в горле, объяснил врач. Он добавил, что эффективнее всего устраняют изжогу лекарственные препараты, однако, если их нет под рукой, может помочь и обычное молоко.

Молоко нейтрализует соляную кислоту, обволакивает стенки желудка и на время устраняет симптом Питер Уорвелл врач-гастроэнтеролог

Уорвелл подчеркнул, что эффект от молока можно почувствовать почти сразу, но он не будет продолжительным. Кроме того, он посоветовал при изжоге не пить фруктовые соки и некоторые травяные чаи, так как они усиливают ощущение жжения.

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