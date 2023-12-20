Назван требующий срочного обращения к кардиологу симптом

Кардиолог Ньюби: отеки лодыжек могут свидетельствовать о болезнях сердца

Постоянная отечность в области лодыжек — симптом, который требует срочного обращения к врачу. Об этом предупредил кардиолог, профессор Центра передовых исследований Британского кардиологического фонда Дэвид Ньюби в беседе с изданием Daily Mirror.

Ньюби заявил, что визуально заметные отеки в области лодыжек являются одним из маркеров сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, они появляются, когда одна или две нижние камеры сердца перестают как следует перекачивать кровь. В этом случае, заявил врач, жидкость может скапливаться в ногах, брюшине, а в некоторых случаях и в легких.

При этом Ньюби отметил, что отечность необязательно может свидетельствовать о болезнях сердца, вполне вероятны и другие причины. Среди наиболее распространенных он назвал прием препаратов для стабилизации артериального давления, употребление соленой пищи в больших количествах, беременность и предменструальный синдром. По его словам, нельзя игнорировать, если отеки появляются регулярно и сопровождаются другими тревожными симптомами: болью в груди, потливостью, аритмией, ощущением удушья и постоянной усталости. Кроме того, добавил Ньюби, иногда заболевания сердца вызывают боли в животе, спине, руке, ноге или в челюсти.

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