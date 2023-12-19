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09:15, 19 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали причины срочно обратиться к врачу при ОРВИ

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Болеть ОРВИ два-три раза в год — нормально, но из-за малоподвижного образа жизни и авитаминоза заболевание может протекать тяжелее и с большим количеством осложнений, предупредила терапевт, главный врач клиники Medical On Group Нелли Багдалова. Причины, по которым россиянам нужно срочно обратиться к врачу при простуде, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Багдалова указала, что перенести до четырех ОРВИ за год считается нормой, особенно часто люди болеют осенью и весной, в период максимальной активности вирусов. Если заболевание протекает без осложнений в виде бронхита, гайморита или пневмонии, тревогу бить не стоит, рассказала врач. Тщательно обследоваться, по ее словам, необходимо лишь в случае, если простуда регулярно влечет за собой тяжелые последствия или же человек болеет очень часто, что ему было несвойственно раньше.

Частые, затяжные или с осложнениями простуды могут сигнализировать о хронических, вялотекущих бактериальных или вирусных заболеваниях

Нелли Багдаловатерапевт

Также, как отметила собеседница «Ленты.ру», причиной частых простуд могут быть дефицит витаминов и микроэлементов, малоподвижный образ жизни, прием антибактериальных препаратов и антисептиков без назначения врача.

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В зоне риска частых и тяжелых простуд находятся беременные и только что родившие женщины, предупредила Багдалова. У пациентов с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма, ХОБЛ), сердца, почек, печени, раком, нарушением обмена веществ, иммунодефицитами, а также у людей старше 65 лет иммунитет может быть ослаблен, что делает их особенно уязвимыми перед ОРВИ, подытожила Багдалова.

Ранее специалист по неотложной медицинской помощи Фрэнк МакДжордж рассказал о синдроме «белых легких» у пациентов с микоплазменной инфекцией. По его словам, видимые на рентгене белые пятна образуются из-за заполняющихся жидкостью воздушных мешков.

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      Вера Владзиевская
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