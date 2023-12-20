Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:25, 20 декабря 2023Забота о себе

Названы причины постоянного чувства голода

Диетолог Хобсон: стресс и неправильное питание провоцируют постоянный голод

Фото: Unsplash

Постоянное чувство голода между приемами пищи появляется из-за хронического стресса, приема некоторых лекарственных препаратов и неправильного питания. Об этих и других причинах появления непреодолимой тяги к еде рассказал диетолог Роб Хобсон изданию Daily Mail.

Хобсон отметил, что чувство голода быстро возвращается, если основной прием пищи был слишком легким и организм не получил нужного ему объема полезных веществ. Такой же эффект будет и после обильной трапезы, предупредил диетолог, если она состояла из жареной картошки, гамбургеров и сладостей. «Эти быстро перевариваемые углеводы, которые провоцируют падение уровня сахара в крови, что может усилить чувство голода», — объяснил специалист. По его словам, в идеале ежедневный рацион должен включать белки, клетчатку и углеводы, тогда организм получит необходимые для работы элементы и не будет испытывать постоянной потребности в пище.

Помимо диеты, голод могут провоцировать и другие факторы, говорит Хобсон. Самыми распространенными он назвал недосыпание, хронический стресс и длительный прием антидепрессантов. Также, по его словам, многие любят перекусить просто от скуки, со временем это становится привычкой, из-за которой человек не ощущает насыщения и продолжает есть, даже если на самом деле не голоден.

Материалы по теме:
Грязный убийца Как безобидный микроб веками убивал миллионы людей по всему миру
Грязный убийцаКак безобидный микроб веками убивал миллионы людей по всему миру
15 апреля 2020
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022
Люди готовы платить, чтобы заразиться глистами. Они верят, что это поможет похудеть и продлит жизнь. А что думают врачи?
Люди готовы платить, чтобы заразиться глистами.Они верят, что это поможет похудеть и продлит жизнь. А что думают врачи?
28 сентября 2023

Ранее нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос назвали фисташки идеальным продуктом для желающих похудеть. Они объяснили, что в орехах содержится много клетчатки и белка, которые замедляют пищеварение.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампа лишают права избираться в одном из американских штатов. Помешает ли ему это стать президентом США?

      Хакеры атаковали крупный российский банк

      Байден назвал Трампа очевидным мятежником

      Миру предрекли торговый коллапс из-за обстрелов в Красном море

      Эксперт по постельным сценам в кино раскрыла данный Эмме Стоун интимный совет

      Женщина пошла посмотреть на гирлянды и получила фатальный удар током

      Соседов решил начать карьеру певца «назло всем завистникам»

      В США назвали проблему самого совершенного самолета ВВС

      Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры с видом на Кремль

      Россиянин поссорился со старшим братом и поджег его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости