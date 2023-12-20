Названы причины постоянного чувства голода

Диетолог Хобсон: стресс и неправильное питание провоцируют постоянный голод

Постоянное чувство голода между приемами пищи появляется из-за хронического стресса, приема некоторых лекарственных препаратов и неправильного питания. Об этих и других причинах появления непреодолимой тяги к еде рассказал диетолог Роб Хобсон изданию Daily Mail.

Хобсон отметил, что чувство голода быстро возвращается, если основной прием пищи был слишком легким и организм не получил нужного ему объема полезных веществ. Такой же эффект будет и после обильной трапезы, предупредил диетолог, если она состояла из жареной картошки, гамбургеров и сладостей. «Эти быстро перевариваемые углеводы, которые провоцируют падение уровня сахара в крови, что может усилить чувство голода», — объяснил специалист. По его словам, в идеале ежедневный рацион должен включать белки, клетчатку и углеводы, тогда организм получит необходимые для работы элементы и не будет испытывать постоянной потребности в пище.

Помимо диеты, голод могут провоцировать и другие факторы, говорит Хобсон. Самыми распространенными он назвал недосыпание, хронический стресс и длительный прием антидепрессантов. Также, по его словам, многие любят перекусить просто от скуки, со временем это становится привычкой, из-за которой человек не ощущает насыщения и продолжает есть, даже если на самом деле не голоден.

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