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14:27, 20 декабря 2023Россия

У входа в подмосковный военкомат глыбы льда упали на четырех человек

В подмосковных Люберцах глыбы льда упали на четырех человек у входа в военкомат

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В подмосковных Люберцах глыбы льда упали на четырех человек, которые стояли у входа в военкомат. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, мужчины пришли в военкомат под Москвой, чтобы встать на учет по прописке. Они стояли в очереди при входе, когда несколько кусков льда упали им на головы.

Пострадавших госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Двое из получивших травмы находятся в тяжелом состоянии, обстоятельства произошедшего уточняются.

Из-за аномального потепления в части регионов России жители сталкиваются с падающими с крыш глыбами снега и льда. В Москве глыба льда рухнула с крыши на двух женщин — это произошло рядом с выходом станции метро «Смоленская». Одна из пострадавших не приходила в сознание до приезда скорой помощи, вторая женщина не получила серьезных травм.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге — там лед с крыши упал на коляску с двухлетним ребенком. Мать ребенка попросила прохожих вызвать скорую помощь. Медики увезли малыша в больницу — состояние пострадавшего ребенка оценили как среднетяжелое.

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      Анастасия Шейкина
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