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20:53, 20 декабря 2023Россия

Под Москвой упал неопознанный беспилотник

«112»: беспилотник упал в подмосковном Наро-Фоминске

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Беспилотный летательный аппарат упал в подмосковном Наро-Фоминске, сообщает Telegram-канал «112».

Беспилотник упал в районе Краснопресненского пруда.

После падения дрона образовалась пробка, люди не могут проехать домой, отмечает канал. Сведений о принадлежности БПЛА Украине и его классе не приводится.

19 декабря Украина атаковала Россию беспилотниками. Пять БПЛА были сбиты над тремя регионами, один из них — в Московской области. Исходя из данных о местах сбития дронов и времени появления сообщений об их перехвате можно предположить, что они следовали от границ Брянской области по направлению к Москве.

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      Алан Босиков
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