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20:11, 20 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша раскрыла необходимую для жизни сумму денег

Блогерша Аня Покров рассказала, что для жизни ей в месяц нужно 2 миллиона рублей

Кадр: «Несусвет» / YouTube

Популярная российская TikTok-блогерша Аня Покров рассказала, сколько денег ей нужно для комфортной жизни. Свои траты она раскрыла в интервью для YouTube-канала «Несусвет».

«Чтобы жить, делать контент и развиваться, нужно около двух миллионов [рублей] в месяц», — заявила Покров, отвечая на вопрос о том, какая сумма денег ей необходима для жизни.

Блогерша добавила, что, если бы она не занималась созданием контента, то ей было бы достаточно 500 тысяч рублей в месяц. Покров уточнила, что с такой суммой она смогла бы регулярно питаться едой из ресторанов и ездить на такси.

Ранее Покров пожаловалась на высокую стоимость отдыха на греческом курорте. Тиктокерша назвала космическими цены на лежаки на острове Миконос.

Перед этим Покров объяснила, почему после нескольких месяцев жизни в США решила вернуться в Россию. Она призналась, что ей было эмоционально тяжело находиться в Америке.

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      Олег Давыдов
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