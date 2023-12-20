Роспотребнадзор разъяснил указания о частичном масочном режиме в Петербурге

Роспотребнадзор: речи о введении обязательного масочного режима в Петербурге нет

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу разъяснил указания по ношению масок из опубликованного ранее постановления государственного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой. Речи о введении в городе обязательного масочного режима в документе не идет, заявили в службе «Ленте.ру»

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что указания о ношении масок связаны с дополнительными мерами профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19 и пневмонии. «Они касаются непосредственно учреждений при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий, а также медицинских организаций», — объяснили в санитарной службе.

С 20 декабря в Санкт-Петербурге частично ввели масочный режим. Из постановления Роспотребнадзора следует, что носить средства индивидуальной защиты нужно «при организации и проведении массовых культурных и спортивных мероприятий, а также в стационарных и амбулаторных медицинских организациях.

В качестве причины ужесточения мер в документе указан скачок заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю, с 11 по 17 декабря.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что введение обязательного масочного режима и других противовирусных ограничений в России во время новогодних праздничных выходных не планируется. При этом руководитель службы Анна Попова призвала не забывать о правилах профилактики, в том числе об использовании антисептиков и медицинских масок.