Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:36, 20 декабря 2023Россия

Роспотребнадзор разъяснил указания о частичном масочном режиме в Петербурге

Роспотребнадзор: речи о введении обязательного масочного режима в Петербурге нет
СюжетМасочный режим:

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу разъяснил указания по ношению масок из опубликованного ранее постановления государственного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой. Речи о введении в городе обязательного масочного режима в документе не идет, заявили в службе «Ленте.ру»

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что указания о ношении масок связаны с дополнительными мерами профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19 и пневмонии. «Они касаются непосредственно учреждений при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий, а также медицинских организаций», — объяснили в санитарной службе.

С 20 декабря в Санкт-Петербурге частично ввели масочный режим. Из постановления Роспотребнадзора следует, что носить средства индивидуальной защиты нужно «при организации и проведении массовых культурных и спортивных мероприятий, а также в стационарных и амбулаторных медицинских организациях.

В качестве причины ужесточения мер в документе указан скачок заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю, с 11 по 17 декабря.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что введение обязательного масочного режима и других противовирусных ограничений в России во время новогодних праздничных выходных не планируется. При этом руководитель службы Анна Попова призвала не забывать о правилах профилактики, в том числе об использовании антисептиков и медицинских масок.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампа лишают права избираться в одном из американских штатов. Помешает ли ему это стать президентом США?

      Некоторых россиян предостерегли от ежедневного употребления яиц

      В Госдуме оправдали власти после обрушения дома в центре Санкт-Петербурга

      У осужденной за мошенничество россиянки изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней

      Кадыров опубликовал видео атаки российских дронов в районе Клещеевки

      Персональные данные — новая нефть. За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?

      Реклама

      Сын Виктории Бекхэм надел футболку с ее портретом времен Spice Girls

      В Кремле раскрыли отношение Путина к помилованию Ходорковского. Сожалеет ли президент о своем решении?

      Артемий Лебедев назвал одно преимущество СССР

      Россияне на новогодние праздники массово устремились на один курорт Азии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости