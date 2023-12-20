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16:08, 20 декабря 2023Россия

Россиянка потушила Вечный огонь водой из бутылки

В Кургане женщина потушила Вечный огонь водой из бутылки

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Кургане задержали 55-летнюю местную жительницу, которая потушила Вечный огонь. Об этом сообщает региональный Следственный комитет в Telegram.

По информации ведомства, вечером 18 декабря россиянка пришла к мемориалу и залила Вечный огонь водой из бутылки. Мотивы женщины не уточняются.

В результате следователи возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России. Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения. Также были установлены свидетели произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге трое школьников потушили Вечный огонь снегом. В ходе проверки стало известно, что их семьи являются мигрантами из стран ближнего зарубежья, которые находятся на территории России незаконно. Суд постановил выдворить их с территории страны.

Похожий случай произошел в Калининграде. На записи с камер видеонаблюдения видно, как трое мальчиков бросают снег в пламя Вечного огня у стелы, из-за чего он гаснет.

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      Константин Лысяков
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