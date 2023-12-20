С витрины книжного магазина в Петербурге попросили снять надпись «мир»

В Петербурге полиция попросила снять с витрины книжного магазина надпись «мир»

Сотрудников книжного магазина под названием «Все свободны», расположенного в Санкт-Петербурге, попросили снять надпись «мир», которая висела на витрине на протяжении двух лет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

«Все это время люди спрашивали нас: почему вас до сих пор не заставили ее снять? Мы наивно отвечали, что это же призыв к миру, кому придет в голову быть против? Такие люди есть, и они строчат доносы. Сегодня к нам зашел наряд полиции и вежливо попросил надпись с витрины убрать. Сами удивляемся, что она провисела так долго», — рассказали работники магазина.

За несколько дней до визита правоохранительных органов неизвестные приклеили к надписи приставку «Za», а в марте этого года в витрину стреляли из пневматического оружия.

Ранее стало известно, что издательство «Захаров» в Москве, которое выпускало книги писателя Григория Чхартишвили (включен в список террористов и экстремистов), известного как Борис Акунин, будут брать штурмом.