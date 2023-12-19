Издательство «Захаров» с книгами Акунина будут брать штурмом
Издательство «Захаров» в Москве, которое выпускало книги писателя Григория Чхартишвили (включен в список террористов и экстремистов), известного как Борис Акунин, будут брать штурмом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot во вторник, 19 декабря.
Отмечается, что сотрудники компании отказались добровольно открыть силовикам склад, а потому хранилище придется вскрывать, чтобы изъять тиражи произведений автора.
Ранее отмечалось, что в ходе обыска в издательстве сотрудников и руководство компании проверяют на наличие связей с Акуниным, а также предостерегают от сотрудничества с писателем в дальнейшем.
Акунин в своем Telegram-канале отреагировал на обыски в «Захарове».
Думаю, это только начало. Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. В книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеки. И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим
Он добавил, что ему «очень тревожно» за актеров Владимира Машкова и Дмитрия Певцова, которые участвовали в экранизациях его произведений «Статский советник» и «Турецкий гамбит».
Акунина включили в перечень террористов 18 декабря. Также в Следственном комитете планируют объявить писателя в международный розыск. Его подозревают в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.