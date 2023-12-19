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16:15, 19 декабря 2023Культура

Издательство «Захаров» с книгами Акунина будут брать штурмом

Работники издательства с книгами Акунина отказались открывать силовикам склад

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Издательство «Захаров» в Москве, которое выпускало книги писателя Григория Чхартишвили (включен в список террористов и экстремистов), известного как Борис Акунин, будут брать штурмом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot во вторник, 19 декабря.

Отмечается, что сотрудники компании отказались добровольно открыть силовикам склад, а потому хранилище придется вскрывать, чтобы изъять тиражи произведений автора.

Ранее отмечалось, что в ходе обыска в издательстве сотрудников и руководство компании проверяют на наличие связей с Акуниным, а также предостерегают от сотрудничества с писателем в дальнейшем.

Акунин в своем Telegram-канале отреагировал на обыски в «Захарове».

Думаю, это только начало. Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. В книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеки. И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим

Борис Акунинписатель

Он добавил, что ему «очень тревожно» за актеров Владимира Машкова и Дмитрия Певцова, которые участвовали в экранизациях его произведений «Статский советник» и «Турецкий гамбит».

Акунина включили в перечень террористов 18 декабря. Также в Следственном комитете планируют объявить писателя в международный розыск. Его подозревают в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

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      Анастасия Астахова
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