Все тиражи книг Акунина изымут из издательства в Москве
Все произведения писателя Григория Чхартишвили (включен в список террористов и экстремистов), известного как Борис Акунин, изымут из издательства «Захаров» в Москве, которое выпускало книги автора. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Помимо этого, сейчас сотрудников и руководство компании проверяют на наличие связей с Акуниным, а также предостерегают от сотрудничества с писателем в дальнейшем.
Ранее стало известно, что в издательство «Захаров» пришли с обыском.
Акунина включили в перечень террористов в понедельник, 18 декабря. Также в Следственном комитете планируют объявить Акунина в международный розыск. Его подозревают в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.
Акунин уехал из России в 2014 году. Большую часть времени он находится в Лондоне.