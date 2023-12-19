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14:00, 19 декабря 2023Культура

Все тиражи книг Акунина изымут из издательства в Москве

Из выпускающего книги Акунина издательства «Захаров» изымут его работы

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Все произведения писателя Григория Чхартишвили (включен в список террористов и экстремистов), известного как Борис Акунин, изымут из издательства «Захаров» в Москве, которое выпускало книги автора. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Помимо этого, сейчас сотрудников и руководство компании проверяют на наличие связей с Акуниным, а также предостерегают от сотрудничества с писателем в дальнейшем.

Ранее стало известно, что в издательство «Захаров» пришли с обыском.

Акунина включили в перечень террористов в понедельник, 18 декабря. Также в Следственном комитете планируют объявить Акунина в международный розыск. Его подозревают в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

Акунин уехал из России в 2014 году. Большую часть времени он находится в Лондоне.

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      Анастасия Астахова
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