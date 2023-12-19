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12:54, 19 декабря 2023Культура

В выпускающее книги Акунина издательство пришли с обыском

В выпускающее книги Акунина издательство «Захаров» пришли с обыском

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В московское издательство «Захаров», выпускающее книги писателя Григория Чхартишвили (включен в список террористов и экстремистов), известного как Борис Акунин, пришли с обыском. Об этом сообщили в Telegram-канале «Издательство Захаров».

«В издательство "Захаров" пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Московский Губернский театр (МГТ) отменил постановки по произведениям Акунина после включения автора в перечень террористов.

Акунина включили в соответствующий перечень в понедельник, 18 декабря. Также в Следственном комитете планируют объявить Акунина в международный розыск. Его подозревают в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

Акунин уехал из России в 2014 году. Большую часть времени он находится в Лондоне.

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