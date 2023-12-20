Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Белгороду, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — отметил он, добавив, что на место прибыли оперативные службы.

В настоящее время специалисты уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее 20 декабря неопознанный беспилотный летательный аппарат упал в подмосковном Наро-Фоминске в районе Краснопресненского пруда.

