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21:30, 20 декабря 2023Россия

Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Белгороду, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — отметил он, добавив, что на место прибыли оперативные службы.

В настоящее время специалисты уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее 20 декабря неопознанный беспилотный летательный аппарат упал в подмосковном Наро-Фоминске в районе Краснопресненского пруда.

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      Марина Совина
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