В России изобрели новый тип муки

Российские ученые создали высокобелковую муку из люпина

Белок является самым важным строительным материалом для мышц и других тканей организма человека, его дефицит является одной из главных проблем питания. Российские ученые из Росбиотеха создали здоровую муку из узколистного люпина, которая способна восполнить дефицит необходимого элемента. Об этом они рассказали «Ленте.ру».

Ученые разработали и запатентовали способ производства высокобелковой муки для пищевой промышленности из семян узколистного люпина. Это растение, как объяснили специалисты, отличается высоким содержанием белка, а произведенная из него продукция станет более полезной и здоровой альтернативой классическим хлебобулочным изделиям.

Исследователи подчеркнули, что, по данным Роспотребнадзора, дефицит белка у россиян в среднем составляет 11,5 процента. Вместе с тем его количество в основных культурах уверенно сокращается из-за глобального потепления и повышения уровня углекислого газа.

«Нами была разработана технологии получения высокобелковой муки из семян узколистного люпина. Вначале проводится шелушение исходного зерна для получения крупки, затем отделяется на воздушном сепараторе лузга из семян, предварительно измельчаются люпиновые крупки в муку, и происходит окончательное измельчение на вальцовых станках. Общий выход высокобелковой люпиновой муки из крупки составляет не менее 95 процентов, при этом содержание белка в муке ─ 45 процентов», — рассказал автор изобретения, доцент кафедры «Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий» Университета Росбиотех Роман Кандроков.

Необычная мука, по словам ученого, может применяться для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с высоким содержанием белка.

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