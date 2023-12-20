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22:27, 20 декабря 2023Спорт

«Спартак» предложил 10 миллионов евро за 21-летнего бразильца

«Спартак» предложил 10 миллионов евро за 21-летнего бразильца Джона Кеннеди

Фото: RICARDO MORAES / Reuters

Московский «Спартак» предложил 10 миллионов евро бразильскому «Флуминенсе» за трансфер 21-летнего нападающего Джона Кеннеди. Об этом сообщает NetFlu.

По информации источника, президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур сообщил агенту игрока Джулиано Бертолуччи о том, что не готов обсуждать переход игрока до финального матча клубного чемпионата мира. Игра, в которой бразильцы встретятся с «Манчестер Сити», пройдет 22 декабря.

Кеннеди в 2023 году провел 26 матчей в чемпионате Бразилии. Форвард забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне «Спартак» в 18 турах Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 30 очков. Команда занимает пятое место в турнирной таблице.

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      Алексей Гусев
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