Украина получила от ЕС еще 150 миллионов евро

Министерство финансов Украины: Евросоюз передал стране еще 150 миллионов евро

Европейский союз (ЕС) безвозвратно передал Украине еще 150 миллионов евро на восстановление разрушенной инфраструктуры. Об этом стало известно из пресс-релиза Министерства финансов страны.

Грантовые средства привлекаются в рамках совместной программы «Поддержка быстрого восстановления Украины». Полученные деньги пойдут на ремонт транспортной и социальной инфраструктуры, коммунальных объектов и жилых помещений в стране.

В начале следующего года украинские чиновники также надеются на получение очередного гранта ЕС, который направят на финансирование сельского хозяйства. «Второй транш объемом 100 миллионов евро ожидается уже в первом квартале 2024 года», — указано в заявлении.

17 декабря сообщалось, что обещанная Украине финансовая поддержка от ЕС задерживается. Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко тогда заявил, что, если средства не удастся получить до 25 декабря, страна будет вынуждена обратиться к внутреннему рынку, что стало бы серьезным вызовом для экономики.