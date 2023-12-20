В Европе резко выросли темпы отбора газа из хранилищ

GIE: суточные темпы отбора газа в Европе выросли почти вдвое

В середине декабря 2023 года темпы суточного отбора топлива из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) резко выросли — почти в два раза. Существенное увеличение было зафиксировано во Франции, Италии, Нидерландах и Германии, сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Показатель заполненности ПХГ по итогам 18 декабря опустился на 0,34 процентного пункта — примерно на 380 миллионов кубометров. Во Франции и Италии за этот период отобрали примерно по 100 миллионов, в Нидерландах — порядка 60 миллионов, а в Германии — около 40 миллионов кубометров.

В результате с начала сезона отбора (с первой недели ноября) суммарный показатель заполненности ПХГ в ЕС сократился на 11,2 процентного пункта. По итогам первых шести недель из европейских хранилищ отобрали в общей сложности около 12,5 миллиарда кубометров топлива.

По состоянию на утро 19 декабря заполненность европейских ПХГ оценивалась в 88,35 процента. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах к этому времени находился на уровне около 97,8 миллиарда кубометров. Оба показателя заметно превысили среднее значение на эту дату за последние пять лет (с 2018 по 2022 год). Первый оказался больше на 11,5 процентного пункта, а второй — на 14,1 миллиарда кубометров.

Отопительным сезоном в Европе считается отрезок с ноября по март включительно. К началу декабря уровень заполненности местных ПХГ оценивался в 94,39 процента от их суммарной вместимости. При этом темпы отбора в первых числах декабря были примерно на том же уровне, что и в середине месяца.