В РФС анонсировали товарищеский матч сборных России и Сербии

Президент РФС Дюков анонсировал товарищеский матч сборных России и Сербии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков анонсировал проведение товарищеского матча национальной сборной страны с Сербией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам функционера, игра должна пройти в марте 2024 года в России. «С сербами есть контракт, он подписан. Согласование от УЕФА получили», — заявил Дюков.

Сборные России и Сербии встречались шесть раз. Россияне одержали три победы, потерпели одно поражение и два поединка свели вничью. Последняя встреча состоялась в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций УЕФА. Сербы выиграли тот матч со счетом 5:0.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.