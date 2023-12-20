В России оценили качество китайских шин

Гендиректор «Покрышка.ру»: китайские шины отличаются высоким качеством

Некоторые бренды китайских шин отличаются высоким качеством. Так продукцию из КНР оценил генеральный директор магазина «Покрышка.ру» Алексей Шастов, его слова приводит газета «Известия».

По словам эксперта, шины в Китае производит порядка 15 компаний, у которых зарегистрировано более 50 брендов. Рынок покрышек в КНР огромен: на нем есть как бюджетные модели, так и шины, признанные независимыми европейскими тестами. Некоторые комплектующие даже опережают именитые бренды, подчеркнул Шастов.

«Westlake, Sailun, LingLong, Triangle, Delinte, Landsail вполне заслуживают внимания, особенно учитывая, что их стоимость может быть в два, а иногда и в три раза ниже, чем у производителей шин из других стран», — пояснил он.

Факт, что за два года магазин не сталкивался с рекламациями, говорит о надежности выпускаемой продукции и соблюдении всех технологических процессов. Пока производители из КНР не полностью догнали именитые бренды, однако они «очень близки» и вскоре догонят мировых лидеров, пообещал Шастов.

Ранее стало известно, что японский производитель шин Bridgestone продал завод в Ульяновске группе S8 Capital. Российская компания получила завод и дистрибьютора на территории страны. При этом ранее она выкупила шинный завод немецкой Continental в Калуге и предприятия российского холдинга Cordiant в Ярославле и Омске. Таким образом, S8 Capital может стать вторым российским производителем шин после «Татнефти», купившей в марте 2023-го завод финской Nokian Tyres под Санкт-Петербургом.