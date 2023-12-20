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16:44, 20 декабря 2023Экономика

В России оценили качество китайских шин

Гендиректор «Покрышка.ру»: китайские шины отличаются высоким качеством

Фото: Jianan Yu / Reuters

Некоторые бренды китайских шин отличаются высоким качеством. Так продукцию из КНР оценил генеральный директор магазина «Покрышка.ру» Алексей Шастов, его слова приводит газета «Известия».

По словам эксперта, шины в Китае производит порядка 15 компаний, у которых зарегистрировано более 50 брендов. Рынок покрышек в КНР огромен: на нем есть как бюджетные модели, так и шины, признанные независимыми европейскими тестами. Некоторые комплектующие даже опережают именитые бренды, подчеркнул Шастов.

«Westlake, Sailun, LingLong, Triangle, Delinte, Landsail вполне заслуживают внимания, особенно учитывая, что их стоимость может быть в два, а иногда и в три раза ниже, чем у производителей шин из других стран», — пояснил он.

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Факт, что за два года магазин не сталкивался с рекламациями, говорит о надежности выпускаемой продукции и соблюдении всех технологических процессов. Пока производители из КНР не полностью догнали именитые бренды, однако они «очень близки» и вскоре догонят мировых лидеров, пообещал Шастов.

Ранее стало известно, что японский производитель шин Bridgestone продал завод в Ульяновске группе S8 Capital. Российская компания получила завод и дистрибьютора на территории страны. При этом ранее она выкупила шинный завод немецкой Continental в Калуге и предприятия российского холдинга Cordiant в Ярославле и Омске. Таким образом, S8 Capital может стать вторым российским производителем шин после «Татнефти», купившей в марте 2023-го завод финской Nokian Tyres под Санкт-Петербургом.

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      Вячеслав Агапов
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