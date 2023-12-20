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13:59, 20 декабря 2023Экономика

В России подорожал набор продуктов для оливье

Цена набора продуктов для оливье за год выросла на 8,7 %, до 204 рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За год стоимость набора продуктов для оливье поднялась на 8,7 процента, в среднем до 204 рублей 83 копеек, пишет ТАСС со ссылкой на экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР).

Речь идет об оливье с вареной колбасой в объеме 800 граммов. Рост цены произошел в первую очередь из-за роста стоимости яиц более чем на 40 процентов, указывают специалисты.

Динамика опережает годовые ожидания по инфляции в 7,5 процента, подчеркивают в ЦСР. Банк России ранее предупредил, что текущее инфляционное давление в России остается высоким, в среднесрочной перспективе проинфляционные риски также будут существенными.

При этом наблюдаемый россиянами уровень инфляции и реальный рост цен, который можно замерить статистически, значительно различаются. Зампред ЦБ Алексей Заботкин рассказал, что это связано с психологическим эффектом. По его словам, люди больше думают про повышение цен, а потому придают особое значение товарам, цены на которые выросли больше, чем на остальные. Чем выше инфляция, тем больше таких товаров, а значит, у покупателя больше поводов ощущать, что официальные данные неверны.

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      Мария Грушко
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