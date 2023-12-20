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12:01, 20 декабря 2023Силовые структуры

В России вынесли приговор украинцу за участие в «Айдаре»

В Ростове-на-Дону осудили на шесть лет украинца за участие в «Айдаре»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Ростове-на-Дону суд приговорил к шести годам лишения свободы Владимира Линника за участие в батальоне «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Украинец признан виновным по части 2 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в июле 2016 года мужчина вступил в состав террористического сообщества и стал работать там токарем. Так Линник ремонтировал и обсуживал военную технику батальона. Однако в декабре руководство в одностороннем порядке расторгло с ним контракт из-за нарушений.

Ранее в Ростове-на-Дону осудили на пять лет украинку за обеспечение деятельности «Айдара»

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      Екатерина Кашурникова
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