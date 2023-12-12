Украинку осудили на пять лет за обеспечение деятельности батальона «Айдар»

В Ростове-на-Дону осудили на 5 лет украинку за обеспечение деятельности «Айдара»

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданку Украины Викторию Ткаченко к пяти годам колонии-поселения за обеспечение деятельности батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Ее признали виновной по статье 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.

По версии следствия, в декабре 2016 года Ткаченко заключила пятилетний контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины. После курсов первоначальной подготовки ее направили в «Айдар», где она служила с апреля 2017 года по ноябрь 2020 года. Девушка воевала на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее за службу в рядах батальона «Айдар» к пяти годам колонии-поселения приговорили украинку Наталью Придатченко.