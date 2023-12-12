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13:58, 12 декабря 2023Силовые структуры

Украинку осудили на пять лет за обеспечение деятельности батальона «Айдар»

В Ростове-на-Дону осудили на 5 лет украинку за обеспечение деятельности «Айдара»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданку Украины Викторию Ткаченко к пяти годам колонии-поселения за обеспечение деятельности батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Ее признали виновной по статье 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.

По версии следствия, в декабре 2016 года Ткаченко заключила пятилетний контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины. После курсов первоначальной подготовки ее направили в «Айдар», где она служила с апреля 2017 года по ноябрь 2020 года. Девушка воевала на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее за службу в рядах батальона «Айдар» к пяти годам колонии-поселения приговорили украинку Наталью Придатченко.

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      Варвара Митина
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