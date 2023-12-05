Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:35, 5 декабря 2023Силовые структуры

Украинка получила срок за службу в штурмовом батальоне «Айдара»

В ДНР украинку отправили в колонию за службу в экстремистском батальоне «Айдар»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону за участие в террористическом сообществе к пяти годам колонии-поселения приговорили уроженку Украины Наталью Придатченко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружной военном суде.

Срок осужденная получила за службу с 2020 года в рядах батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По окончании курсов подготовки Придатченко направили в отдельный штурмовой батальон организации для осуществления террористической деятельности.

С 1 июня 2020 года по 25 апреля 2021 года она несла службу на линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР).

17 октября суд в ДНР суд дал от 16 до 22 лет семерым украинским морпехам за пытки пленного.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о призыве американского генерала «резать горло россиянам». Так он хотел вдохновить спецназовцев ВСУ

      Путин поставил масштабную задачу на 2030 год

      Число пострадавших в ДТП с маршруткой и бензовозом на Кубани выросло

      Глава польского района заявил об угрозах украинцев из-за протеста перевозчиков

      В США указали на важность поддержки Украины для продолжения конфликта

      Россиянин два года совращал дочь-подростка и попал под следствие

      Израиль объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе

      Товар из российского региона признали уникальным брендом

      В России предложили новое место для снесенного бюста борца с советской властью

      Россиянам сообщили о сценарии действий на случай остановки торгов долларом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости