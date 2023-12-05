Украинка получила срок за службу в штурмовом батальоне «Айдара»

В ДНР украинку отправили в колонию за службу в экстремистском батальоне «Айдар»

В Ростове-на-Дону за участие в террористическом сообществе к пяти годам колонии-поселения приговорили уроженку Украины Наталью Придатченко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружной военном суде.

Срок осужденная получила за службу с 2020 года в рядах батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По окончании курсов подготовки Придатченко направили в отдельный штурмовой батальон организации для осуществления террористической деятельности.

С 1 июня 2020 года по 25 апреля 2021 года она несла службу на линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР).

17 октября суд в ДНР суд дал от 16 до 22 лет семерым украинским морпехам за пытки пленного.