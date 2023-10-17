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16:55, 17 октября 2023Силовые структуры

Семерых морпехов ВСУ осудили на сроки от 16 до 22 лет за пытки пленного

В ДНР суд дал от 16 до 22 лет семерым украинским морпехам за пытки пленного

Фото: прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к срокам от 16 до 22 лет лишения свободы семерых морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) за покушение на жителя Мариуполя и пытки военнопленного. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По делу проходили военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты 24-летний Артем Бучковский, 27-летний Владислав Стрюков, 26-летний Илья Гальчуков, 28-летний Владислав Сергейчук, 29-летний Сергей Книжник, 36-летний Сергей Кривцун, 37-летний Александр Матушанский. Их признаны виновными в покушении по мотивам политической и идеологической ненависти, жестоком обращении с военнопленным, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Суд установил, что в марте 2022 года Стрюков приказал Бучковскому открыть огонь из автомата на поражение по идущему по улице жителю Мариуполя. Мужчина получил ранение в плечо, но сумел убежать. Позже морпехи на территории завода «Азовмаш» избили деревянной битой взятого в плен 41-летнего военнослужащего ДНР, чтобы получить от него информацию о месторасположении его подразделения. Его через несколько дней освободили бойцы ДНР.

Ранее сообщалось, что в ДНР Верховный суд приговорил к пожизненному лишению свободы 45-летнего командира роты 36-й бригады морской пехоты ВСУ Леонида Онупко.

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    Любовь Ширижик
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