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16:02, 16 октября 2023Силовые структуры

Приказывавшего убивать гражданских командира роты ВСУ осудили пожизненно

В ДНР пожизненно осудили командира роты ВСУ, приказывавшего убивать гражданских

Фото: Прокуратура ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) Верховный суд приговорил к пожизненному лишению свободы 45-летнего командира роты 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонида Онупко. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, с 15 марта по 4 апреля осужденный обеспечивал круговое блокирование территории города. Когда кто-то из подчиненных сообщал ему об обнаружении вблизи боевых позиций гражданских лиц, он отдавал приказ о ликвидации людей. В результате преступных приказов Онупко, бойцы ВСУ расстреляли десять мирных граждан.

В отношении командира роты было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Пожизненный срок Онупко будет отбывать в исправительной колонии особого режима.

В августе суд ДНР осудил на 24 года обстреливавших жилой сектор Мариуполя бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

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    Владимир Седов
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