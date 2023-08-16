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22:46, 16 августа 2023Силовые структуры

Суд в ДНР вынес приговор обстреливавшим жилой сектор Мариуполя азовцам

Суд ДНР осудил на 24 года обстреливавших жилой сектор Мариуполя бойцов «Азова»

Фото: pixabay.com

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор двоим минометчикам из бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), в ходе боевых действий обстреливавшим жилой сектор Мариуполя весной 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимые — уроженцы Волынской области Павел Артеменко 1997 года рождения и Антон Романюк 1998 года рождения. Артеменко служил в должности главного сержанта в минометной батарее, Романюк — младшим сержантом, командиром расчета минометной батареи. Как рассказал Романюк, бойцы получали координаты от командиров и стреляли по ним. Уже позже они узнали, что там была гражданская инфраструктура.

Артеменко и Романюка осудили на 24 года лишения свободы. Также они должны выплатить материальную компенсацию пяти пострадавшим жителям Мариуполя на общую сумму 14 миллионов рублей. Подсудимые признали свою вину и оспаривать приговор не собираются.

Ранее военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к пожизненному заключению за то, что он в апреле 2022 года в Мариуполе расправился с двумя мужчинами и двумя женщинами с использованием автомата. Он будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима.

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    Марина Совина
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