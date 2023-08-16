Суд в ДНР вынес приговор обстреливавшим жилой сектор Мариуполя азовцам

Суд ДНР осудил на 24 года обстреливавших жилой сектор Мариуполя бойцов «Азова»

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор двоим минометчикам из бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), в ходе боевых действий обстреливавшим жилой сектор Мариуполя весной 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимые — уроженцы Волынской области Павел Артеменко 1997 года рождения и Антон Романюк 1998 года рождения. Артеменко служил в должности главного сержанта в минометной батарее, Романюк — младшим сержантом, командиром расчета минометной батареи. Как рассказал Романюк, бойцы получали координаты от командиров и стреляли по ним. Уже позже они узнали, что там была гражданская инфраструктура.

Артеменко и Романюка осудили на 24 года лишения свободы. Также они должны выплатить материальную компенсацию пяти пострадавшим жителям Мариуполя на общую сумму 14 миллионов рублей. Подсудимые признали свою вину и оспаривать приговор не собираются.

Ранее военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к пожизненному заключению за то, что он в апреле 2022 года в Мариуполе расправился с двумя мужчинами и двумя женщинами с использованием автомата. Он будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима.