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23:35, 15 августа 2023Бывший СССР

Боец ВСУ получил пожизненный срок за расстрел гражданских в Мариуполе

Прокуратура: бойца ВСУ осудили пожизненно за расстрел четверых жителей Мариуполя

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к пожизненному заключению за расстрел четверых мирных жителей Мариуполя. Об этом рассказали в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

«Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего минометного расчета 56-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Василия Шитри», — сказано в сообщении. Бойца признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (ликвидация двух и более лиц по мотивам политической, идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

По данным следствия, в апреле 2022 года в Мариуполе обвиняемый расправился с двумя мужчинами и двумя женщинами с использованием автомата. Он будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима.

Ранее сообщалось о заочном приговоре бойцу «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), который ликвидировал раненого военнослужащего ДНР. Его осудили на пожизненный срок заочно.

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    Александра Синицына
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