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10:06, 20 декабря 2023Россия

В Совфеде заявили о мобилизации детдомовцев на Украине

Сенатор Кастюкевич заявил о мобилизации детдомовцев-подростков на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Сенатор России от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о поступающих фактах мобилизации на Украине детдомовцев-подростков, передает РИА Новости.

По мнению члена Совфеда, на Украине к детям относятся, как к ресурсу.

«К нам поступают вопиющие и преступные факты о мобилизации на Украине подростков, проживающих в детских домах. Повестки приходят 14-16-летним пацанам», — отметил Кастюкевич.

Он рассказал, что одна из таких повесток пришла 14-летнему юноше из Херсона, которого ранее эвакуировали в Краснодарский край, поскольку его матери не стало, а отец постоянно пил.

На Кубани одна из семей взяла над подростком опеку. Там же он пошел в школу и спортивную секцию. Однако со временем, по данным сенатора, к молодому человеку приехали его старшие сестры и увезли на Украину, где передали в детдом.

Спустя несколько недель юноша получил повестку, поделился Кастюкевич.

Ранее сообщалось, что в Киевской области военкоматы создадут мобильные блокпосты для вручения повесток.

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      Сергей Истомин
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