В США антивоенные активисты пришли с Санта Клаусом к «непослушным» сенаторам

В США активисты Codepink вместе с Санта Клаусом пришли к непослушным сенаторам

В США антивоенные активисты из движения Codepink пришли с Санта Клаусом к «непослушным» сенаторам, выступающим за финансирование Израиля и не поддерживающим прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщила одна из его основательниц Медея Бенджамин в социальной сети Х.

Она отметила, что человек в костюме Санты «вызывает сенаторов из списка непослушных» за то, что они получают средства от Американо-израильского комитета по общественным связям (American Israel Public Affairs Committee, AIPAC).

Ранее полиция задержала около 60 протестующих, ранее ворвавшихся в центральную ротонду Капитолия США ради митинга в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Несогласованный с местными властями митинг прошел под руководством активистки Линды Сарсур. Демонстранты держали в руках транспаранты с антиизраильскими лозунгами, осуждающими военную помощь США в интересах Израиля.