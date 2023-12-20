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17:46, 20 декабря 2023Спорт

Винер раскрыла секрет воспитания из ребенка звезды спорта

Винер заявила, что к результату приводит тандем талантливых ребенка и тренера

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер раскрыла секрет воспитания из ребенка звезды спорта. Об этом сообщает Sport24.

По мнению специалиста, ребенок обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать чемпионом в том или ином виде спорта. «Только ребенок должен найти себя, понять, что это его вид спорта. Также он должен попасть к нужному тренеру. Только тандем талантливого ребенка и талантливого профессионального тренера, любящего детей, приведет к высокому результату», — отметила Винер.

В июле Винер рассказала, какое внимание уделяет личной жизни своих воспитанниц. «Я не то что контролирую личную жизнь своих воспитанниц, я в ней участвую. Я — третий. Для своих детей я мамка. А что реальные родители? Они дома. Девочки мне приводят женихов, я смотрю на них — одобряю или не одобряю», — призналась специалист.

Винер с 2001 года является главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Под ее руководством россиянки завоевали 10 золотых олимпийских медалей.

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      Алексей Гусев
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